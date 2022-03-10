أعلنت شركة إسمنت المدينة إعادة جدولة موعد صرف توزيع الأرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021م.

موعد أرباح إسمنت المدينة

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية – تداول – إنه بناء على إعلان شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تغييرات على خدمات الأرباح والذي يتضمن الإيقاف المؤقت لتقديم خدمات الأرباح النقدية، تعلن شركة اسمنت المدينة بأنه سيتم تغيير تاريخ التوزيع ليصبح يوم 30 أبريل المقبل تماشيًا مع فترة الإيقاف المؤقت لخدمات التوزيعات النقدية.

خدمات الأرباح المالية

وكانت شركة تداول أعلنت في وقت سابق أن آخر موعد لتقديم خدمات الأرباح النقدية سيكون بحسب التواريخ المعتمدة للاستحقاق والتوزيع كما يلي:

o لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق يوم الأحد الموافق 27/03/2022م بحد أقصى.

o لا يتجاوز تاريخ التوزيع يوم الأربعاء الموافق 30/03/2022م بحد أقصى.

ولفتت إلى أنه سيتم استئناف تقديم الخدمات يوم الأحد الموافق 10/04/2022م لكل الحالات المشار إليها أعلاه فيما عدا تاريخ التوزيع والذي سيكون متاحًا اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 11/04/2022م (لأي توزيعات أرباح تكون بتاريخ استحقاق يوم الأحد الموافق 10/04/2022م بحد أدنى).