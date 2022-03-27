أيدت محكمة النقض في مصر حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الجيزة عام 2019، بإعدام المتهم صلاح المرسي أبو العباس، نجل الفنان المصري المرسي أبو العباس، لقتله زوجته وطفلتيه.

نجل الفنان المرسي أبو العباس يقتل أسرته

وكان المتهم، نجل الفنان المرسي أبو العباس، غافل زوجته أثناء تواجدها بغرفة نومهما، وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، بعدها توجه لغرفة أطفاله، وخنق الطفلة الكبرى جنة الله، فهرولت الطفلة الصغيرة محاولة الهروب، لكنه أدركها وخنقها بسلك التليفون.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أبلغ قسم شرطة بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة – جنوب القاهرة- بعثوره على جثث الضحايا الثلاث عقب عودته للمنزل بعد مشاهدته لمباراة مصر وروسيا في كأس العالم صيف 2018، وذلك بعد اتصاله بزوجته عدة مرات دون رد منها، وكذلك فقده لبعض المتعلقات من الشقة، ومبلغ مالي قدره 340 ألف جنيه قيمة شقة ورثها عن والده وباعها قبل الحادث بـ10 أيام.

أسباب الحادث

وبمواجهة المتهم أقر في التحقيقات أمام النيابة، بارتكابه الجريمة، معللًا ذلك بتعرضه لضائقة مالية طاحنة خسر خلالها أمواله، وخشي على بناته من ضيق العيش.

والد المتهم فنان معروف

يذكر أن والد المتهم، هو الفنان المصري المعروف الراحل المرسي أبو العباس، ولد في 1 ديسمبر عام 1940، وتوفي في 14 يونيو عام 2017، شارك في العديد من الأعمال الفنية منها أفلام: زمن حاتم زهران، إنذار بالطاعة، صاحب الصورة، وخريف آدم.