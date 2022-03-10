بدأت الكثير من المدارس في إقفال الدرجات وطباعة النتائج الخاصة بالثانوية و إعلانها عبر نظام نور وتوكلنا.

النتائج عبر نظام نور:

ويتيح نظام نور الاطلاع على نتائج الاختبارات، ومتابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح النظام لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

ويتيح نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

كما يتيح النظام خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة.

دخول نور برقم الهوية:

ويتم الدخول لـ نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق دون تعبئة بيانات الدخول التي تتمثل في اسم المستخدم أو كلمة المرور التي من المحتمل نسيان أحدهما.

ويمكن للطلاب أو أولياء أمورهم الدخول على النظام برقم الهوية ثم الاستعلام عن نتائج الاختبارات الخاصة بهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى نظام دور من هنـــــا

كتابة الاسم والرقم السري أو الضغط في حالة النسيان على رقم النفاذ الوطني

كتابة كلمة أو أرقام التحقق المرئي

تحديد اسم الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته

اختيار نتائج الطلاب

يمكن طباعة النتيجة

النتائج عبر توكلنا:

كما أتاحت وزارة التعليم أكثر من طريقة يتمكن من خلالها الطلاب الاطلاع على نتائجهم، ومن ضمن أهم هذه الطرق تطبيق توكلنا، حيث يقوم هذا التطبيق بإرسال إشعار إلى ولي الأمر فور اعتماد النتيجة من قبل الوزارة، وسوف يتم هذا الأمر بالانتهاء من تصحيح أوراق الطلاب في جميع المراحل التعليمية سواء الابتدائية أو الثانوية أو المتوسطة.

جدير بالذكر أن المدارس المتوسطة أعلنت النتائج قبل الثانوية عبر نور وتوكلنا.