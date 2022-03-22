أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن إغلاق المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي لمدة 45 يومًا اعتبارًا من تاريخ 9 مايو وحتى 22 يونيو 2022.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات فإن ذلك يأتي بهدف تنفيذ عملية تطوير شاملة لمواصلة توفير أعلى معايير السلامة وتعزيز إدارة العمليات بسلاسة وكفاءة عالية.

معلومات عن مطار دبي الدولي

ويعتبر مطار دبي الدولي حاليًا واحدًا من أكثر المطارات في العالم ازدحامًا، ومنذ افتتاحه في ديسمبر عام 1960، حققت أعداد الركاب نموًا متواصلًا بمعدل سنوي قدره 15%.

وبات المطار يتعامل حاليًا مع أكثر من 2.2 مليون طن من الشحنات وما يزيد عن 65 مليون مسافر سنويًا، حيث تسير أكثر من 140 شركة طيران رحلات منتظمة تربط بين دبي وأكثر من 260 وجهة في القارات الست.

وفي ظل التوقعات بارتفاع معدلات الحركة إلى 100 مليون مسافر و4 ملايين طن من الشحنات سنويًا بنهاية العقد الجاري، رسخ مطار دبي الدولي مكانته كمطار حيوي سريع النمو يربط فيما بين العالم بأسره.