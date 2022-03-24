أعلنت وزارة التجارة أن الفرق الرقابية التابعة لها أغلقت شركة بيع حديد شرق مدينة الرياض، فيما ألقت الجهات الأمنية القبض على صاحبها، لتورطه في النصب والاحتيال والإخلال بحقوق 166 مستهلكاً، وعدم تسليمهم 1500 طن حديد.

بيان وزارة التجارة

وقالت الوزارة إنها أغلقت الشركة إثر ثبوت تورط القائمين عليها في ممارسة النصب والاحتيال وعدم الالتزام بتسليم منتجات حديد التسليح للمشترين وإعادة المبالغ المالية المدفوعة لأصحابها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض.كما قبضت الجهات الأمنية على مالك الشركة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.