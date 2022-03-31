أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية مطبخًا عشوائيًا مخالفًا.

جولات رقابية:

جاء ذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة على المنشآت الغذائية في نطاقها الإشرافي، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وتطبيق البروتوكولات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

مطبخ مخالف:

وقالت بلدية الشرائع الفرعية، إن الفرق الرقابية نفذت عدة جولات ميدانية، أسفرت عن إغلاق المطبخ المخالف، وذلك لعدم وجود تراخيص نظامية، مشيرةً إلى مصادرة وإتلاف 100 كيلو لحوم مجهولة المصدر، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية المتبعة.