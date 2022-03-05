أعلنت وزارة الحج والعمرة إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، وإلغاء تصاريح زيارة النبي ﷺ، ويُكتفى بحالة التحصين في تطبيق توكلنا.

استمرار إصدار التصاريح عبر اعتمرنا أو توكلنا:

كما أعلنت الوزارة في بيان لها استمرار إصدار التصاريح عبر تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأداء العمرة، والصلاة في الروضة الشريفة.

ويأتي ذلك بناء على ما رفعته الجهات المختصة، ونظرًا للتقدم- ولله الحمد- في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات، تقرر إلغاء إصدار تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، أسوة بما يتم العمل به في المسجد النبوي الشريف، وكذلك إلغاء تصاريح زيارة النبي صلى الله عليه وسلم.

رفع الإجراءات الاحترازية:

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية عن رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، منها إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.

متابعة الوضع الوبائي:

وجاء القرار بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات، والتقدم- ولله الحمد- في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.