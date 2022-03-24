خطف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد الأنظار في تصفيات كأس العالم 2022، ليحقق إنجازًا استثنائيًا في مشواره.

المنتخب السعودي إلى المونديال

وتأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رسميًا إلى مونديال 2022 في قطر، إلا أنه يستهدف مواصلة التألق في التصفيات الآسيوية والصعود كمتصدر، ويمكن الاطلاع على الرابط التالي (اضغط هنا).

ويلعب الأخضر ضد الصين، بعد قليل، على ملعب الشارقة الرياضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2022، ولكنه ضمن التأهل رسميًا بعد فوز اليابان على أستراليا اليوم.

الأخضر في تصفيات كأس العالم

وتُعد هذه المرة الثانية في تاريخ تصفيات كأس العالم التي يضمن فيها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التأهل مباشرة قبل الجولة الأخيرة، ولأول مرة يضمن الصعود قبل خوضه آخر مواجهتين.

وتأهل الأخضر 5 مرات من قبل إلى نهائيات كأس العالم، إلا أنه لم يضمن الصعود قبل الجولة الأخيرة سوى في تصفيات 2006، عندما فاز على أوزبكستان بثلاثية دون رد، لتكون مواجهته الأخيرة أمام كوريا الجنوبية تحصيل حاصل.

وفي تصفيات كأس العالم 1994، حسم المنتخب السعودي الأول لكرة القد تأهله بعد الفوز على إيران في الجولة الأخيرة، وتكرر الأمر ذاته في تصفيات 1998، حيث تجاوز قطر في آخر مشواره ليضمن الصعود.

وفاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على تايلاند في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2002، ليخطف بطاقة التأهل، وفاز الأخضر على اليابان بهدف دون رد في جدة بآخر جولات التصفيات نسخة 2018، ليصعد إلى مونديال روسيا.