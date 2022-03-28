أقيمت في مدينة الرياض مؤخراً انتخابات لاختيار أعضاء المكتب التنفيذي للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا) بحضور أعضاء الفرع ممثلي الدول العربية الأعضاء في المجلس الدولي للأرشيف.

وانتخب مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي رئيساً للمكتب التنفيذي للفرع، وذلك يمثل ثقة الأعضاء في قيادة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالمملكة لهذه المنظمة الإقليمية الدولية المعنية بشؤون الأرشيفات المرتبطة بالمجلس الدولي للأرشيف.

إنجاز يتجدد

فيما تم انتخاب مديرة الأرشيف الوطني في مملكة البحرين الدكتورة صفاء إبراهيم العلوي نائباً أولاً للرئيس، ومدير دار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق الدكتور علاء أبو الحسن إسماعيل نائباً ثانياً للرئيس، فيما انتخب رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية الدكتورة نيفين محمود أميناً عاماً للفرع.

ويأتي هذا الانتخاب تتويجاً لجهود المملكة في الفترة الماضية لتعزيز العمل الوثائقي العربي المشترك، وذلك يعكس التطور المتسارع الذي تشهده المملكة في شتى المجالات في ظل رؤية المملكة 2030.