في شراكة هي الأولى من نوعها للجمع بين العمل الإنساني والجانب الإعلامي خلال شهر رمضان المبارك أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن إطلاقها لبرنامج “إنسان” بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية عبر قناة السعودية.

شراكات مميزة:

بدوره بين الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي أن هيئة الإذاعة والتلفزيون سعت في مسيرة تطوير محتواها إلى عقد العديد من الشراكات المميزة مع مرتكز القوة التي تمثل جزءًا من ثقافة المملكة العربية السعودية وشعبها المعطاء وإحداها المساهمة الرائعة التي يقدمها مركز الملك سلمان للعالم أجمع.

إبراز الجهود الوطنية:

كما اعتبر الحارثي أن مثل هذه المبادرات تعد خطوة ضمن خطوات علت من خلالها الهيئة لإبراز الجهود الوطنية التي بقيت مغيبة عن الجانب الإعلامي من خلال شراكات مع عدد من الجهات الفاعلة في المجتمع، وتعزيزًا لدور هيئة الإذاعة والتلفزيون كوجهة اساسية وناقل للصورة الفعلية لهوية وثقافة المجتمع السعودي.

علاج المرضى ومساعدة المحتاجين:

ويقدم البرنامج الذي يحمل طابعًا إنسانيًا يغوص من خلاله في بحر الأعمال الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة وأعماله الجليلة في علاج المرضى ومساعدة المحتاجين وتأمين مستقبل أطفالهم، فكرة تقوم على تقديم جملة من المساعدات الإنسانية بمختلف المجالات (طبي، تعليمي، تمكين، إيواء) من خلال الحالات الإنسانية التي يتم معايشتها بواسطة فرق متخصصة عبر تقارير مصورة، كما اعتمد البرنامج على استخدام تقنية الواقع الافتراضي لعرض الاحصائيات والأرقام المتعلقة بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة حسب سياق الحلقات، حيث تكشف الحلقات عن مساهمات تجاوزت 19 مليار دولار لعدد من المشاريع الخيرية.

سفير الإنسانية فايز المالكي:

يذكر أن البرنامج من تقديم سفير الإنسانية فايز المالكي الذي تشكل عودته إلى التلفزيون السعودي بعد غياب امتد لثلاث سنوات، إضافة كبيرة للتلفزيون السعودي وعبر المالكي عن سعادته بالعودة إلى بيته الأول والعمل الإنساني الذي سيقدمه عبر شاشة السعودية، وقال سفير الإنسانية إن البرنامج يسلط الضوء على العمل الإنساني الذي تقدمه المملكة في أكثر من ٨٠ دولة، وأشار إلى أن إحدى الحلقات تم المساهمة خلالها بتسعة عشر مليار دولار في بلدة واحدة مفتخرًا بالمنجزات الإنسانية والعمل الكبير الذي يقدم بالتوازي مع حجم وثقل المملكة في هذا الجانب حتى أصبحت ثالثًا في منصة العمل الإنساني.

وعُرف عن الفنان فايز المالكي شغفه الكبير للعمل الإنساني حيث يحظى بتأثير قوي من خلال مساهماته في حملات رسمية للتبرع ومشاركته الواسعة في هذا الجانب وله عضويات عدة لدى جمعيات خيرية وسفير لمنظمات أممية دولية.

وعُرف عن الفنان فايز المالكي شغفه الكبير للعمل الإنساني حيث يحظى بتأثير قوي من خلال مساهماته في حملات رسمية للتبرع ومشاركته الواسعة في هذا الجانب وله عضويات عدة لدى جمعيات خيرية وسفير لمنظمات أممية دولية.