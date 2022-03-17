أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، لضمان استمرارية جودتها وذلك ضمن الاستعدادات لموسم رمضان هذا العام ١٤٤٣.

صيانة الأبواب:

وأوضح مدير إدارة التشغيل والصيانة بالرئاسة المهندس عامر اللقماني أن الإدارة استكملت أعمال الصيانة لأبواب المسجد الحرام والمتمثلة في تشحيم المفصلات ومجاري الأبواب والمقابض والكوالين إضافة إلى التأكد من تثبيت المشغولات والمقابض والصدادات ومسامير التثبيت للمفصلات وتركيب الحماية اللازمة من المطاط للباب مبينا أن أعمال الصيانة تضمنت أيضا الدهانات وفحص الألوان أو وجود أي أضرار بها، وإعادة رش طبقتين دوكو باللون المطلوب للمكان المتضرر بعد تجهيز السطح وبعد طبقة التأسيس اللازمة لأعمال الدهانات وفي النهاية رش طبقة التلميع والحماية للاحتفاظ بالشكل الجمالي لأطول فترة ممكنة، مؤكداً أن فريقًا مُخْتَصًّا من مهندسين وفنيين يشرف على هذه الأعمال للتأكد من تنفيذها وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية.

تشحيم الأبواب:

وأفاد أن الأبواب تتكون من الهيكل الداخلي وهو عبارة عن إطارات من يتوب من الحديد المجلفن لا يقل سماكته عن ٣مم مدهون بطبقة حماية عازلة، أما الهيكل الخارجي فهو عبارة عن ألواح من الألومنيوم ذي اللون الذهبي مزينة بالمشغولات ذات الطراز الإسلامي وتختلف مقاسات مساحات الأبواب الرئيسية عن الأبواب الفرعية.

وأضاف اللقماني أن الإدارة قامت بأعمال الصيانة ضمن خطة الإدارة من خلال الاستعدادات لموسم رمضان هذا العام من تشحيم للمفصلات وتشحيم مجرى الأبواب والكوالين إضافة إلى التأكد من تثبيت المشغولات والمقابض وأيضا الصدادات والتأكد من مسامير التثبيت للمفصلات والمقابض والكوالين وتركيب الحماية اللازمة من المطاط للباب.