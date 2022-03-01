هيأت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، ممثلة بالإدارة العامة للمشاريع، منطقة الساحة الجنوبية وإعادة أعمدة مراوح الرذاذ وتلطيف الهواء بها.

خدمات المسجد الحرام:

وأوضح الوكيل المساعد للمشاريع والدراسات الهندسية، المهندس عمار بن محمد الأحمدي، أهمية استكمال منظومة الخدمات بالمسجد الحرام وجاهزية كافة المناطق والمسارات التي سيتم تخصيصها للمعتمرين خلال موسم رمضان.

رفع مستوى الجاهزية:

وأكد على رفع مستوى الجاهزية لكافة المواقع والمرافق وتهيئتها وفق الأطر والطرق الفنية السليمة، وذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتوفير أفضل وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.