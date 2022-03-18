أنهى نادي الهلال الشوط الأول، من مباراة الأهلي متفوقًا بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباراة الفريقين بالجولة الـ25 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽

د45+3' الهدف الثالث لـ الهلال عن طريق إيغالو الهلال 3 × 0 الأهلي#الهلال_الأهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/OsPDiVfaKh — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2022

النيجيري إيجالو جعل نفسه نجم المباراة بشوطها الأول عندما سجل ثلاثية لـ زعيم آسيا في شباك الأهلي في الدقائق الـ11 والـ34 والـ45.

هدددددف!⚽ د34' الهدف الثاني لـ الهلال عن طريق إيغالو الهلال 2 × 0 الأهلي#الهلال_الأهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/s2UpmE3X8N — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2022

ولم يظهر النادي الأهلي هجوميًّا بالشوط الأول، حيث ظهر باهتًا على المستويين الهجومي والدفاعي.