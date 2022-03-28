أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي صباح اليوم الاثنين دعم الحقيبة والزي المدرسي للفصل الدراسي الثالث لعام 1443 هـ للأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي ممن لهم أبناء وبنات منتظمون في التعليم العام.

وكانت الوزارة قد أعلنت سابقًا أن مبلغ الدعم تم تقسيمه على ثلاثة فصول دراسية.

بدل الزي والحقيبة المدرسية

يذكر أن برنامج دعم الحقيبة والزي المدرسي يهدف إلى مساعدة الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي في توفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم.

ويعتبر برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي أحد البرامج المساندة لأرباب الأسر من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، لتمكينهم من شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية.