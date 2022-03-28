سيواجه منتخب الأرجنتين، نظيره الإيطالي في مباراة ودية قوية على بطولة كأس الأبطال الودية في يونيو المقبل.

تفاصيل المباراة

وسوف تقام المباراة بين المنتخبين على ملعب ويمبيلي في العاصمة الإنجليزية لندن في الأول من يونيو المقبل، ولك تكريمًا للراحل الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا.

وكان المنتخب الإيطالي فشل في التأهل لـ كأس العالم للدورة التالية على التوالي بعد مونديال روسيا 2018، وذلك عقب خسارته من منتخب مقدونيا الشمالية في الملحق الأوروبي.

بشرى سارة لـ الأرجنتين

وفي سياق آخر، يبدو أن تأهل منتخب كندا إلى نهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر، سيكون بشرى سارة لـ منتخب الأرجنتين المتأهل سلفًا إلى المونديال.

وكان المنتخب الكندي تأهل للمرة الأولى إلى المونديال عام 1986 بالمكسيك، ونجح في التأهل للمرة الثانية بعد غياب 36 عامًا.

منتخب راقصي التانجو، في نسخة 1986 تُوج بلقبه الثاني في كأس العالم بعد الفوز على منتخب ألمانيا الغربية بقيادة الراحل دييغو مارادونا بنتيجة 3-2، وهو ما يُحفز الأرجنتينيين لـ الفوز بنسخة 2022 في قطر للمرة الثالثة في تاريخهم، وذلك بعد تأهل المنتخب الكندي.