واصل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو تألقه مع الهلال، لينفرد بصدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إيغالو هداف الدوري

ونجح إيغالو في هز شباك الاتحاد بالأمس في الكلاسيكو المؤجلة من الجولة الـ12، ليصل إلى الهدف رقم 16 هذا الموسم، وينفرد بصدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 23 جولة.

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 14 هدفًا، بالتساوي مع مواطنه أندرسون تاليسكا مهاجم فريق النصر، ثم نجم نادي التعاون، لياندر تاوامبا بـ13 هدفًا.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ23، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ54 نقطة، ثم الشباب برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر.

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 43 نقطة، ثم ضمك بـ36 نقطة، يليه أبها برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطتين عن الرائد، ثم الفتح بـ28 نقطة، والفيحاء في المركز التاسع برصيد 27 نقطة، وحل الطائي عاشرًا بـ26 نقطة.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون الفيصلي، ثم الاتفاق بـ23 نقطة، يليه الباطن برصيد 22 نقطة، ويتذيل الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ14 نقطة.