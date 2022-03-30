قال د. إيفان تورينكوف العضو المراسل بأكاديمية العلوم الروسية: إن الاختبارات السريرية لدواء ابتكره علماء جامعة فولغوغراد لعلاج السكري والسمنة ستبدأ عام 2022.

وأوضح تورينكوف أن الاختبارات السريرية للدواء المبتكر الذي أطلق عليه اسم “ديبيارون” لعلاج السكري والسمنة “الذي لا مثيل له في العالم” سوف تبدأ العام الحالي، حسب وكالة أنباء “تاس”، الروسية.

تطبيع مستوى الجلوكوز في الدم:

ويضيف تورينكوف أن تناول الدواء الجديد يساعد على تطبيع مستوى الجلوكوز في الدم؛ وهو وسيلة تساعد على رفع فعالية علاج مرض السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي والسمنة. ويمكن استخدامه كعلاج مستقل لمرض السكري في مراحله المبكرة.

وفي هذا الاطار، يقول البروفيسور الروسي: “إن هذا الدواء فريد وأصيل في فئته، وليس له مثيل في العالم. فهو يحفز إنتاج الإنكرتينات (هرمونات معدية معوية) (Incretin)؛ حيث إنه بعد تناول الطعام يحفز إنتاج هذه الهرمونات التي بدورها تحفز إفراز الإنسولين ما يعجل من انتقال السكر إلى الأنسجة والحفاظ على مستوى طبيعي للسكر في الدم. وعندما تعطل هذه الآلية كما في النوع الثاني من السكري، حيث لا يوفر إنتاج الإنكرتينات إفراز الكمية اللازمة من الإنسولين، يبقى السكر في الدم”.