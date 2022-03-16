رد الاتحاد السعودي لكرة القدم على بيان نادي الاتحاد الذي أُصدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حول المطالبة بحل لجنة الانضباط والأخلاق بعد قراراتها الأخيرة بحق النادي.

رد اتحاد القدم

وجاء في نص بيان إدارة الإعلام والاتصال التابعة لاتحاد القدم: “إشارة إلى بيان نادي الاتحاد الذي نُشر بتاريخ 16 مارس 2022 بشأن قرارات الانضباط فإن اتحاد القدم يؤكد استقلالية كافة اللجان القضائية في اتخاذ قراراتها واحترامه للقرارات الصادرة عنها”.

وأضاف البيان: “يشدد الاتحاد السعودي على ضرورة امتثال كل نادٍ ومنسوبيه، لما يصدر عن اللجان القضائية من مخاطبات وقرارات دون تشكيك وفي الوقت ذاته لكل طرف الحق في اتخاذ الطرق النظامية المكفولة له بموجب النظام الأساسي ولائحة الانضباط والأخلاق”.

ولفت النادي في بيانه إلى أن قرارات الانضباط حرمت الاتحاد من جمهوره قبل أيام قليلة من مباراته ضد النصر، وأوقفت عبدالرزاق حمدالله، ونائب رئيس النادي عدة مرات، قبل أن تصدر عقوبتها ضد حامد البلوي.

نص بيان الاتحاد

وتابع الاتحاد في بيانه: “يجب على مجلس إدارة اتحاد الكرة، الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وأن يتضمن جدول أعمال الجمعية حل لجنة الانضباط وتشكيل لجنة جديدة تواكب التطور في الرياضة السعودية”.

وجاء في ختام نادي الاتحاد: “إذا لم يرغب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في ذلك، فلا يوجـد ما يمنع اتحاد جدة من تفعيل البند الخاص بعقد جمعية عمومية غير عادية بالنظام الأساسي لاتحاد الكرة”.