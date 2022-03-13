نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاتهامات التي تحدث عنها صالح السلومي حارس مرمى نادي الهلال الأسبق بخصوص عدم ترشيحه لدورة الرخصة التدريبية الآسيوية A و B.

اتحاد القدم يتخذ الإجراءات القانونية ضد صالح السلومي

وجاء في بيان اتحاد القدم: “إشارة إلى ما ورد في مقطع الفيديو المتداول للاعب السلومي بشأن ادعائه رفض ترشيحه لدورة الرخصة التدريبية الآسيوية، والاتهامات التي وجهها لاتحاد القدم، فإن اتحاد القدم يؤكد عدم صحة أي من المعلومات التي جاءت في مقطع الفيديو، كما توضح اللجنة الفنية أنها لم تتلق أي طلب رسمي من اللاعب السابق للتسجيل في الدورة المذكورة”.

وأضاف البيان: “وقد شرعت الإدارة القانونية باتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة لحفظ حقوق اتحاد القدم وأعضائه وذلك تجاه ما ورد من اتهامات باطلة مضللة، وليس لها أساس من الصحة”.