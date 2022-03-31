وقعت اللجنة الوطنية لريادة الأعمال اتفاقية تعاون مع شركة الخير كابيتال، بهدف إطلاق سلسلة صناديق ذات استثمار جريء في أرجاء المملكة برأس مال أولي تبلغ قيمته 500 مليون ريال.

إنشاء ⁧ صناديق المناطق الواعدة ⁩:

وذكر نائب رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال في اتحاد الغرف السعودية، الأستاذ ثامر الفرشوطي، ‏أنه في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال قامت اللجنة الوطنية لريادة الأعمال بتوقيع اتفاقية مع الخير كابيتال بهدف إنشاء صناديق المناطق الواعدة برأس مال متوقع 500 مليون ريال في المرحلة الأولى.

المرحلة الأولى:

وأضاف الفرشوطي: نستهدف إنشاء أول صندوق واعد في منطقة المدينة المنورة، وسوف يتم التركيز في المرحلة الأولى في صناديق المناطق الواعدة بعد منطقة المدينة المنورة مناطق حائل والقصيم والأحساء وحفر الباطن وجازان.