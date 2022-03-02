رعى المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” اتفاقية تعاون مع مؤسسة صالح كامل الإنسانية، ووقع الاتفاقية عن إخاء صالح بن خليف الدهمشي الأمين العام، وعن مؤسسة صالح كامل الإنسانية عبدالله صالح كامل رئيس مجلس الأمناء.

بيوت صالح كامل النموذجية للأيتام:

وتضمنت الاتفاقية التي أبرمت تحت مسمى “بيوت صالح كامل النموذجية للأيتام” تقديم منحة مالية لصالح “إخاء ” وذلك لتنفيذ مشروع خاص بدعـم تأثيـث البيوت النموذجية، وصيانتها، وسـداد الإيجارات، وتقديم خدمات الرعايـة والإعاشـة الشـهرية وخدمات برامج التمكين لمستفيدي البيـوت النموذجية من الأيتام في كافة فروع المؤسسة البالغ عدد 9 أفرع في كل من ( الرياض ـ الغربية ـ المدينة المنورة ـ الدمام ـ القصيم ـ حائل ـ عسير ـ جازان وشقراء).

وأوضح صالح بن خليف الدهمشي أمين عام إخاء أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن حرص إخاء على تفعيل الشراكات المجتمعية لتحقيق الاستدامة للمستفيدين وتمكينهم، ونقلهم من الرعوية إلى التنموية، وتوفير بيئة جاذبة لهم مختلف المجالات ، تماشياً مع الرؤية الوطنية 2030.

استقرار نفسي وحياتي:

وأضاف الدهمشي أن مشروع صالح كامل للبيوت النموذجية، يهدف إلى توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي والحياتي للمستفيدين، وخلق بيئة سكنية مميزة ومحفـزة، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم ، وإشراك الجهات المختلفة لدعم مشاريع المؤسسة وتجسيد قيم التكافل بين أفراد المجتمع الواحد، مشيراً أن مخرجات المشروع سوف تحقق بإذن الله الأهداف المرصودة، وتخريج أيتام ناجحين ومميزين علميا وعمليا ، نافعين لأنفسهم ومجتمعهم، ويساهمون في التنمية الوطنية ورفع نسبة الناتج المحلي .

ولفت إلى أن الإسكانات النموذجية في إخاء، تعد أهـم سـبل الاسـتقرار النفسي والاجتماعي للمستفيدين، من خلال توفيـر وسائل الراحة والاحتياجات الأساسية كالسكن ومجالاته من أثاث وإعاشة وتمكين وتنفذ المؤسسة سنوياً مشاريع الإسكان عبر دعم الشركاء ،وحث أفراد وشرائح المجتمع للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية والتبرع لهذا البرنامج الحيوي.

وفي ختام تصريحه رفع الدهمشي شكره وتقديره للمهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموراد البشرية، رئيس مجلس الأمناء، لرعايته الاتفاقية، واهتمامه بالأيتام وحرصه على تلمس احتياجاتهم ، وتهيئة البيئة المحفزة لهم، والممكنات التي تساعدهم لشق طريق المستقبل، وتحقيق الرفاه وتوفير وسائل الحياة الكريمة لهم.

كما شكر الدهمشي مؤسسة صالح كامل الإنسانية لدورهم في المسؤولية الاجتماعية، ومبادرتهم الكريمة، ودعمهم برامج إخاء وتجسيد الدور الوطني والاجتماعي للمؤسسة.