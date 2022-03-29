يستضف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره المنتخب الأسترالي، مساء اليوم عند الساعة الـ 9:45 مساء بتوقيت السعودية، وسيقام اللقاء على ملعب الجوهرة المشعة، وذلك ضمن مواجهات الجولة العاشرة والأخيرة من الدور الثالث بتصفيات المونديال.

وتأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم في الجولة الماضية بعد فوز المنتخب الياباني على أستراليا، لينفرد الأخضر بالمركز الثاني برصيد 20 نقطة، خلف اليابان متصدر المجموعة.

مواجهات السعودية وأستراليا

ويمتلك الأخضر، رقمًا في تاريخ مواجهاته المنتخب الأسترالي، قبل لقاء الليلة، والتي تعد المقابلة التاسعة بين الفريقين في كل البطولات، والسابعة في تصفيات كأس العالم.

واصطدم المنتخب السعودي بـ أستراليا في 8 مواجهات سابقة، لم يتمكن من الفوز سوى مرة وحيدة، جاءت عام 1997، بينما فاز الثاني خمس مباريات وحسم التعادل مواجهتين، الأولي كانت بهدفين لمثله والثانية بالتعادل السلبي.

وسجل المنتخب السعودي 10 أهداف، بينما تلقت شباكه 18 هدفًا، حيث يتصدر قائمة الهدافين ناصر الشمراني بثلاثة أهداف بالتساوي مع تومي جوربك.

ويحتفل الأخضر بالتأهل عقب مباراته مع المنتخب الأسترالي، حيث يرغب المنتخب السعودي في اقتناص الفوز الثاني له، في تاريخ مواجهاته لتكتمل فرحة التأهل لنهائيات كأس العالم.