أعلنت شركة العبيكان للزجاج عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31 حيث حققت أرباح تقدر 173 مليون ريال مقارنة بأرباح بـ 17مليون ريال للعام الذي سبقه بارتفاع مقداره نحو 903%.

سبب ارتفاع الأرباح

وقالت الشركة، في بيان لها على “تداول” إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى ارتفاع حجم المبيعات نتيجة لارتفاع الطلب وكذلك نتيجة لارتفاع أسعار بيع المنتجات وتوسع الشركة في أسواق جديدة وانخفاض تكاليف التمويل على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع المصاريف الاخرى وكذلك ارتفاع الزكاة الشرعية خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.