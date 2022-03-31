ارتفعت أسعار الأغنام في منطقة حائل بشكل ملحوظ مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ورصدت “المواطن” في جولة لها بسوق الأغنام بحـائل الرئيسي سيطرةَ الشريطية والعمالة الأجنبية التي تتحكم في أسعار البيع والشراء، حيث يعد فرصة للباعة لكثرة الطلب وإقبال الزبائن على الأغنام واللحوم.

عزوف عن الشراء:

وقال خلف التميمي أحد مرتادي سوق الأغنام إنه عزف عن الشراء بعد جولة قـام بها بسبب ارتفاع الأسعار، وتوجه أصحاب الدخل البسيط للملاحم لشراء نصف ذبيحة أو بالكيلو، مؤكدًا أن الأسعار غير معقولة ولا تتناسب مع حجم الذبيحة وعمرها، مطالبًا بتشديد الرقابة على بائعي الأغنام.

ورصدت “المواطن” في جولتها قيـام الشريطية باستقبال مربي الأغنام على أبواب الأسواق، ويشترون الماشية بأسعار متدنية، ثم يعرضونها بأغلى الأسعار بعدما يحتكرون ما في السوق والضحية المستهلك.

أسعار الأغنام:

وبين سعود العجوني أحد تجار المـاشية أن ارتفاع الأسعار يعود لأهم سبب وهو غلاء الشعير وبهذا يتم ارتفاع أسعار الماشية نظراً لزيادة تكاليفها.

ورصدت “المواطن” أسعـار الأغنام، حيث يتراوح سعر النعيمي والبلدي والنجدي بين 1300 – 1500 ريـال وأما المستورد للسواكني البربري الرفيدي فيتراوح سعره بين 700-850 ريـالاً.