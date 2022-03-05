تسببت التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية في رفع أسعار الذهب ليصل عند التسوية إلى 1974 دولاراً للأونصة.

أعلى إغلاق أسبوعي

وحققت أسعار الذهب أمس الجمعة أعلى إغلاق أسبوعي منذ سبتمبر 2020، كما قفز المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بنحو 1.6% لتبلغ مكاسبه هذا الأسبوع حوالي 4%.

سعر البلاديوم والفضة

كما قفز سعر البلاديوم الجمعة 4 مارس متجاوزاً 3000 دولار للأونصة، للمرة الأولى منذ مايو 2021 مع تنامي المخاوف من نقص الإمدادات من روسيا، المُصدر الرئيسي للمعدن.

وارتفعت الفضة 2% في التعاملات الفورية لتصل إلى مستويات 25.67 دولار للأونصة وتتجه صوب خامس زيادة أسبوعية على التوالي.