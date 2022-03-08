ارتفعت أسعار النفط وخام برنت، في التعاملات الصباحية لأكثر من 127 دولاراً للبرميل وفقاً لـ”العربية”.

وترسم المفوضية الأوروبية، مساراً لإنهاء اعتماد التكتل الأوروبي، على الغاز الروسي، الذي قد يؤدي إلى خفض احتياجات الاستيراد بنسبة 80% تقريبا هذا العام.

واردات النفط الروسي

وأوضح أحد المسؤولين الأوروبيين لوكالة “بلومبرج” الاقتصادية، أن الخطة التي سيتم تقديمها، اليوم الثلاثاء، ستقترح خطوات مثل الاستفادة من إمدادات الغاز الجديدة.

وكانت الرئاسة الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتخذ قراراً بعد بشأن إمكانية فرض حظر على واردات النفط من روسيا.

وأكدت إدارة بايدن، أنها تبحث مع إيران وفنزويلا قضايا توريد نفطهما إلى الأسواق العالمية في ظل سعي غربي للتخلي عن موارد الطاقة الروسية.