نجح فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك من استئصال ورم سرطاني في منطقة الوجه لمريض يبلغ من العمر 85 عامًا.

تفاصيل العملية:

وأوضح الدكتور خالد المطيري استشاري جراحة الفك والوجه أن المريض كان يعاني من ورم سرطاني في الخد الأيمن من منطقة الوجه، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تقرر إجراء عملية جراحية على إثرها تم استئصال الورم مع إزالة العقد اللمفاوية، والغدد اللعابية المصابة بمنطقة الرقبة، إضافة إلى إجراء عمليات ترميم لأنسجة الوجه والرقبة بنقل أنسجة من جدار الصدر حتى يتمكن المريض من استعادة المنطقة المفقودة، ووظائف المضغ والنطق.

وبين الدكتور المطيري ان حالة المريض الصحية جيدة.

عملية للمرة الأولى:

جدير بالذكر أن هذا النوع من العمليات يتم للمرة الأولى بمنطقة تبوك، وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة، حيث يزخر مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك بالإمكانات والكوادر الطبية المؤهلة علميًّا وعمليًّا في التخصصات الطبية، والتي ستساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.