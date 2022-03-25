قرر مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد استدعاء عبدالله الحمدان للانضمام إلى معسكر الأخضر في جدة.

عبدالله الحمدان سينضم إلى معسكر جدة

وذكر الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي عبر “تويتر” أن الحمدان تم استدعاؤه لمعسكر الأخضر في جدة، وذلك قبل مواجهة منتخب أستراليا يوم الثلاثاء المقبل في تصفيات كأس العالم.

وكان الأخضر تعادل، مساء أمس الخميس، مع المنتخب الصيني بهدف لكل فريق، حيث سجل صالح الشهري هدف المنتخب السعودي، ثم تعادل المنتخب الصيني من ركلة جزاء.

جدير بالذكر، أن المنتخب السعودي متواجد حاليًا في المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة عن المتصدر منتخب اليابان.