أكدت المستشارة الأسرية الدكتورة نادية نصير، أن مصير الزواج الإجباري للأبناء تحت مبدأ “زوجوه علشان يعقل”، سيكون مصيره الفشل.

وأوضحت نادية نصير أن: “العاقل عاقل بسلوكه وحكمته وتصرفاته وتربية أهله له، وليس بالزواج”.

فيديو | د. ناديه نصير: إجبار الولد على الزواج تحت مبدأ "زوجوه علشان يعقل" مصيره الفشل #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/KDtmo8GkSs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 26, 2022

تحمل المسؤولية

وأضافت “لكن الأهل حتى يحفظون الولد من الزنا أو الخروج إلى متاهات يلجؤون إلى تزويجه بهدف الحفاظ عليه، ربما يستطيع أن يحمل المسؤولية”.

وتابعت: “كثير من هؤلاء ما يعقل بالزواج ولا يستطيع تحمل المسؤولية ويفشل في حياته الزوجية، ويطلق زوجته، لأنه لم يختار الزواج بإرادته”.