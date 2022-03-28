أكدت المستشارة الأسرية الدكتورة نادية نصير، أن مصير الزواج الإجباري للأبناء تحت مبدأ “زوجوه علشان يعقل”، سيكون مصيره الفشل.
وأوضحت نادية نصير أن: “العاقل عاقل بسلوكه وحكمته وتصرفاته وتربية أهله له، وليس بالزواج”.
فيديو | د. ناديه نصير: إجبار الولد على الزواج تحت مبدأ "زوجوه علشان يعقل" مصيره الفشل #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/KDtmo8GkSs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 26, 2022
تحمل المسؤولية
وأضافت “لكن الأهل حتى يحفظون الولد من الزنا أو الخروج إلى متاهات يلجؤون إلى تزويجه بهدف الحفاظ عليه، ربما يستطيع أن يحمل المسؤولية”.
وتابعت: “كثير من هؤلاء ما يعقل بالزواج ولا يستطيع تحمل المسؤولية ويفشل في حياته الزوجية، ويطلق زوجته، لأنه لم يختار الزواج بإرادته”.
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