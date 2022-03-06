أكد علي آل سويدان، استشاري الأمراض المعدية، أن جائحة كورونا مرت بمنحنيات كثيرة ما بين ارتفاع معدل الإصابات في بدايتها، ثم ظهور متحورات متعددة، وصولًا إلى المتحور أوميكرون الأوسع انتشارًا، ومعه بدأت تعاود المنحنيات إلى الانخفاض.

نهاية الجائحة:

وتابع استشاري الأمراض المعدية، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن التطعيم ضد كورونا وإصابة كثيرين بالفيروس يعجل بنهاية الجائحة التي يراها باتت قريبة، متوقعًا أن يتم الإعلان عن نهاية الجائحة عالميًّا خلال أشهر أو أقل من عام.