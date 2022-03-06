أكد علي آل سويدان، استشاري الأمراض المعدية، أن جائحة كورونا مرت بمنحنيات كثيرة ما بين ارتفاع معدل الإصابات في بدايتها، ثم ظهور متحورات متعددة، وصولًا إلى المتحور أوميكرون الأوسع انتشارًا، ومعه بدأت تعاود المنحنيات إلى الانخفاض.
نهاية الجائحة:
وتابع استشاري الأمراض المعدية، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن التطعيم ضد كورونا وإصابة كثيرين بالفيروس يعجل بنهاية الجائحة التي يراها باتت قريبة، متوقعًا أن يتم الإعلان عن نهاية الجائحة عالميًّا خلال أشهر أو أقل من عام.
رفع الإجراءات الاحترازية:
وبالأمس، أعلنت الجهات المختصة في المملكة رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا “كوفيد-19”.
وقال مصدر بوزارة الداخلية: إنه بناء لمتابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة، ثم الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.
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