يبحث المستخدم الخليجي دائمًا عن سبل ترفيهية جديدة لتمضية وقت فراغه، ولذلك فقد ارتفع إقباله على التطبيقات التي تقدم خاصية البث المباشر والتي يعتبرها منصة لمشاركة أفكاره واهتماماته وتكوين صداقات مع أشخاص جدد يشاركونه نفس هذه الاهتمامات.

وكان متوقعًا دخول أزار إلى عالم البث المباشر كونه أكبر تطبيق يستخدم تقنية الفيديو في المنطقة، ومؤخرًا أطلق أزار خاصية البث المباشر “لايف” التي حولت أزار من تطبيق يستخدم حصرًا لتكوين الصداقات إلى مجموعة من المجتمعات الحوارية باستخدام الفيديو المباشر للتحدث بحرية والتعبير عما بداخلهم من آراء وأفكار بينما يستمرون في تكوين صداقات جديدة حول المواضيع التي يناقشونها خلال البث المباشر.

ومن مجتمعات “أزار لايف” التي انتشرت بكثرة في السعودية والكويت هي مجتمعات كرة القدم، نصائح التوظيف، التداول في الأسواق المالية، وعدد كبير من مجتمعات المسلسلات والفعاليات والأنشطة المحلية والمواهب، هذا التنوع جعل من “لايف” مكانًا مفتوحًا يمكن المستخدمين من التعبير عن آرائهم والتفاعل مع مستخدمين آخرين يشاركونهم نفس اهتماماتهم ودعمهم.

خاصية أزار لايف

وتشعر من الوهلة الأولى أن خاصية “لايف” تشبه البرامج الحوارية المباشرة على التلفاز، ولكن الفرق هنا هو أن المحتوى يصنعه مستخدمو التطبيق بأنفسهم، كما أن التفاعل الكبير بين المضيف والمشاهدين يجعل التجربة أكثر قربًا للواقع وكأن الجميع يتناقش في أحد المواضيع في أحد المقاهي أو في أحد المجالس.

ويمكن للمشاهد الاستمتاع بالمحتوى المباشر الذي يقدمه المذيعون والتفاعل مع المذيع وباقي المشاهدين في نفس البث من خلال صندوق الدردشة، كما يمكن للمشاهد التقرب من المذيع أو مكافأته عن طريق مهاداته بأحد الهدايا الرقمية المتاحة في التطبيق.

وإن أراد المشاهد أن يتحدث مباشرة مع المذيع خلال البث فيمكنه أن يطلب منه أن يكون ضيفًا على البث، وبمجرد أن يقبل المذيع الطلب سيتمكن الضيف من المشاركة في البث ومناقشة موضوع البث مع المذيع.

وهناك من المستخدمين من يرغب في إنشاء البث المباشر الخاص به ليتمكن من جذب المتابعين والمعجبين ومشاركة أفكاره أو موهبته معهم أو حتى استضافة بعض معجبيه ويمكنهم ذلك من خلال الضغط على زر بدء البث على شاشة أزار “لايف” الرئيسية، الجميل في الأمر أن المذيع يمكنه كسب المال عن طريق تحويل نقاط الهدايا التي يحصل عليها خلال البث إلى أرباح تحول إلى حسابه البنكي، وكلما زادت الهدايا التي يرسلها إليه معجبيه، كلما زاد دخله المالي مع أزار “لايف”.

مشاهير على أزار

ويعتبر طارق الحربي أحد أشهر المذيعين على أزار لايف والذي يقدم محتوى حواريًا شيقًا وخفيفًا مع ضيوف من مشاهير الشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى المسابقات التي جذبت عددًا هائلًا من المشاركين، ويقدم طارق الحربي خلال بثه المباشر هواتف آيفون ومنصات بلاي ستيشن كهدايا، كما التقى طارق ببعض المتابعين لبثه المباشر في أحد المطاعم في برج المملكة حيث تعرف عليهم عن قرب من خلال فعالية نظمتها إدارة أزار لهم.

تم إطلاق أزار الجديد مع خواص تقدم لأول مرة مثل خاصية “أفاتار” التي جذبت الكثير من المستخدمين في السعودية والكويت وبالأخص الفتيات والسيدات والتي مكنتهم من استخدام التطبيق دون الحاجة لكشف هويتهم، وتعمل الخاصية من خلال تجسيد وجهه المستخدم بأسلوب ثلاثي الأبعاد خلال محادثات الفيديو مما يضمن له الخصوصية الكاملة والأمان التام.

ومن الجديد في أزار أيضًا خاصية “لاونج” التي تمكن المستخدم من تصفح ملفات المستخدمين الآخرين حسب دولة المستخدم وجنسه ثم اختيار من يودون الالتقاء بهم حسب اهتماماتهم وهواياتهم أو حتى صورهم، تأتي خاصية “لاونج” كميزة إضافية لأسلوب اكتشاف الأصدقاء العشوائي المتواجد على أزار منذ انطلاقه.

لم يعد أزار كما يعرفه المستخدمون في الماضي، فالنسخة الجديدة منه حسنت تجربة المستخدم جذريًا وأصبح التطبيق في صورته الجديدة أكثر انفتاحًا لتكوين الصداقات الجديدة مع تقديم محتوى ترفيهي لمستخدميه في المنطقة.

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