سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 13 مارس 2022م ، استقراراً ملحوظاً مقارنة بأسعار السبت، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 210.27 ريال.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 في السعودية نحو 240.30 ريال 64.05 دولار، كما سجل سعر الذهب عيار 22 في المملكة نحو 220.28 ريال 58.72 دولار.

سعر الذهب عيار 21

وبلغت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً في السعودية 210.27 ريال 56.05 دولار.

وحول سعر الذهب الاقتصادي في المملكة ، فقد سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 180.23 ريال 48.04 دولار ، وبلغ سعر الذهب عيار 14 في السعودية 140.18 ريال 37.37 دولار، كما بلغ سعر الذهب عيار 12 في المملكة نحو 120.15 ريال 32.03 دولار

وبلغت أسعار أوقية الذهب في السعودية 7,473 ريال 1,992 دولار، وسجلت أسعار جنيه الذهب في المملكة 1,682 ريال 448.39 دولار، فيما بلغت أسعار كيلو الذهب في السعودية 240,303 ريال 64,055 دولار.