أعلن الأهلي اليوم عن تعاقده مع المدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي لتدريب الفريق الكروي الأول خلفًا للمدرب الألباني بيسنك هاسي.

مدرب الأهلي الجديد اسم غير معروف عالميًّا:

ويُعد سيبولدي أحد الأسماء غير المعروفة في ساحة التدريب العالمية.

وولد روبرت سيبولدي في 24 سبتمبر عام 1965، في أوروجواي، كما لعب خلال مسيرته كحارس مرمى لأندية كبرى؛ منها أرجنتينوس الأرجنتيني وبينارول الأوروجوياني.

إنجازات سيبولدي:

وبدأ مسيرته التدريبية في كروز أزول المكسيكي عام 2009، لأول مرة، وقاد سانتوس لاجونا وتيبورونيس وتيخوانا، خلال رحلته التدريبية في المكسيك.

كما فاز سيبولدي مع كروز أزول ببطولة الدوري المكسيكي، مرتين من قبل، بجانب اختياره أفضل مدير فني في الدوري المكسيكي، مرة واحدة.

وجاء التعاقد مع سيبولدي لنهاية الموسم خلفًا للمدرب الألباني بيسنك هاسي الذي تمت إقالته أمس بعد الخسارة من نادي الاتفاق بهدف دون رد في الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت آخر تجربة تدريبية لـ المدرب سيبولدي مع فريق تيخوانا المكسيكي حيث تمت إقالته من تدريب الفريق المكسيكي في سبتمبر الماضي.