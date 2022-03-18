كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير عن أن العقوبة المنتظر توقيعها على نادي الاتحاد قد تُخفف، ولكنها لن تُلغى رغم إصداره بيانًا اعتذر فيه لـ اتحاد القدم ولجنة الانضباط.

وغرد الأمير عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “الحذف والاعتذار قد يُخفف العقوبة ولكنه بالتأكيد لن يُلغيها”.

قصة بيان اعتذار الاتحاد:

وكانت إدارة أنمار الحائلي أصدرت بيانًا شديد اللهجة ضد لجنة الانضباط صباح أول أمس الأربعاء ووصفت قراراتها بالاستفزازية على خلفية إيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي لمدة 4 مباريات، فجاء الرد سريعًا من اتحاد القدم الذي أصدر بيانًا مساء أول أمس طالب فيه النادي وجميع الأندية بعدم التشكيك في قرارات اللجان القضائية، وهو ما جعل إدارة الحائلي تصدر بيانًا للاعتذار.

وعلق الإعلامي جمال عارف قائلًا: “لاحظوا أنني لم أُعلق على بيان النادي سلبًا أو إيجابًا، اليوم إدارة النادي تعتذر، طالما أنكم اعتذرتم لماذا لم يُصاغ البيان بطريقة فيها الحفاظ على حقوق النادي دون أن يمسك عليكم أي شخص حتى تعتذروا، من صاغ البيان ضد لجنة الانضباط وكتبه يتحمل المسؤولية كاملة”.