اعتمد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نتائج وأسماء الفائزات في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، وعُقدت تصفياتها النهائية في مدينة الرياض افتراضياً ، حيث فازت بالمركز الأول في الفرع الأول سندس بنت خالد بديوي، وحصلت على مبلغ 200,000 ريال، وفازت بالمركز الثاني أسماء بنت سامي زمزمي، وحصلت على مبلغ 185,000 ريال، فيما فازت بالمركز الثالث رقية بنت إبراهيم برماوي، وحصلت على مبلغ 170,000 ريال.

أما الفائزات في الفرع الثاني فقد فازت بالمركز الأول رغد بنت حسين آل فرحان، وحصلت على مبلغ 150,000 ريال، وفازت بالمركز الثاني بيان بنت أسعد قاسم، وحصلت على مبلغ 135,000 ريال، وفازت بالمركز الثالث زهرة بنت علي محسن، وحصلت على مبلغ 120,000 ريال.

جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم:

وجاء الفائزات في الفرع الثالث كالتالي: المركز الأول خلود بنت علي الصيعري وحصلت على مبلغ 100,000 ريال، وفازت بالمركز الثاني أحلام بنت عبدالسلام السعدون وحصلت على مبلغ 85,000 ريال، وفازت بالمركز الثالث هبة بنت ماجد الصفدي وحصلت على مبلغ 70,000 ريال.

وفي الفرع الرابع، فقد فازت بالمركز الأول عزوة بنت لويفي الحربي وحصلت على مبلغ 60.000 ريال، وفازت بالمركز الثاني أصالة بنت صالح الزهراني وحصلت على مبلغ 55.000 ريال، وفازت بالمركز الثالث أنوار بنت حميد الشمري وحصلت على مبلغ 50.000 ريال.

وفازت في الفرع الخامس كل من: المركز الأول جميلة بنت ثايب الحربي وحصلت على مبلغ 40.000 ريال، والمركز الثاني أمل بنت علاء الدين بالي وحصلت على مبلغ 35.000 ريال، والمركز الثالث ريم بنت عبدالله آل ناصر وحصلت على مبلغ 30.000 ريال.

أما الفائزات بالفرع السادس، فقد فازت بالمركز الأول إكرام بنت علي فلاتة وحصلت على مبلغ 28.000 ريال، وفازت بالمركز الثاني عائشة بنت فهد السويد وحصلت على مبلغ 26.000 ريال، وفازت بالمركز الثالث أروى بنت عبدالإله المبيريك وحصلت على مبلغ 24.000 ريال.