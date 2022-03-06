شهد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، حفل افتتاح منشأة نادي أبها الرياضي.

افتتاح منشأة نادي أبها:

وأُقيم حفل افتتاح منشأة النادي الرياضي، مساء اليوم الأحد، حيث ظهرت المنشأة الجديدة بشكل مميز، وخطفت الفقرات الاستعراضية والألعاب النارية أنظار الحاضرين يتقدمهم أمير عسير بجانب وزير الرياضة.

وتعثر افتتاح منشأة النادي لأكثر من 11 عامًا تقريبًا، حيث تحتوي على ملعب رئيسي يتسع لـ5 آلاف متفرج، بجانب ملعب رديف للتدريبات، وملعبين مكشوفين للألعاب المختلفة.

كما تحتوي منشأة نادي أبها الجديدة على مبنى رئيسي يضم مكاتب إدارية، وصالات للأعضاء والخدمات والألعاب المختلفة، ومكتبة، ومسبحًا نموذجيًّا، بالإضافة إلى جامع يتسع لنحو 200 مصلٍّ.

الفريق في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة من الفوز في 9 مباريات، والتعادل 4 مرات وخسر 10 لقاءات.