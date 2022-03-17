عثر علماء الحفريات في الصين على بقايا ديناصور غريب الشكل يعود تاريخه إلى 192 مليون عام في جنوب غرب الصين.

ديناصور مدرّع

وتعد حفرية الديناصور المكتشف، أقدم ديناصور مدرّع ومحفوظ بشكل جيد تم العثور عليه في آسيا، طبقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال العلماء إن هذا النوع هو ثيروفوران، والتي عاشت منذ حوالي 192-174 مليون سنة خلال العصر الجوراسي المبكر، ويُطلق عليه اسم Yuxisaurus kopchicki، وهو أقدم الديناصورات المدرعة المحفوظة جيدًا والتي تم العثور عليها في آسيا حتى الآن.

وتتميز هذه الأنواع من الديناصورات بأن لها دروعًا شوكية مميزة والعديد من السمات غير العادية لجمجمتها، لا سيما فيما يتعلق بالعظام التي كانت تحيط بأدمغتها.

هياكل عظمية غير مكتملة

وقال المؤلف الأول للدراسة البروفيسور بول باريت: “على الرغم من أن لدينا شظايا محيرة من الديناصورات المدرعة المبكرة من آسيا، فهذه هي المرة الأولى التي نمتلك فيها ما يكفي من المواد للتعرف على نوع جديد من المنطقة والتحقيق في تاريخها التطوري”.

وأضاف: “آمل أن يكون هذا هو الأول من بين العديد من الديناصورات الجديدة من المواقع التي اكتشفها زملائي في جامعة يونان”، مشيرًا إلى أن البقايا التي وجدوها هي هيكل عظمي واحد غير مكتمل، بما في ذلك أجزاء من الجمجمة والفكين والعمود الفقري وحزام الكتف والأطراف وعدد كبير من أشواك وألواح الدروع.

وأطلق البروفيسور باريت وزملاؤه من جامعة يونان والأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة إنديانا في بنسلفانيا على النوع الجديد اسم Yuxisaurus kopchicki.

وأوضح الباحثون أن اكتشافهم أكد الانتشار الجغرافي السريع، وتنوع هذه المجموعة من الديناصورات بعد ظهور النوع الأول منذ حوالي 200 مليون سنة.