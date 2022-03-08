قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 مارس 2022، بتوزيع 150 مليون ريال أرباحاً نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2021.

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 60 مليون سهم لتبلغ حصة السهم من التوزيع 2.5 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25 في المائة.

وقالت الشركة، في بيان لها على “تداول”، إن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022 المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيكون تاريخ التوزيع يوم الخميس الموافق 7 أبريل 2022.