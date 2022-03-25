حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ضوابط وشروط تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن قال فيه “كيف أغير صورة البطاقة علمًا أنه متبقٍ سنة على تاريخ الانتهاء؟”.

حالات تغيير صورة الهوية

وأجابت الأحوال المدنية، عبر حساب “العناية بالعملاء” في “تويتر”، بقولها : “يتم تغيير الصورة الشخصية في ثلاث حالات:

1- في حالة تجديد الهوية الوطنية

2- بتغيّر الملامح

3- بموجب تقارير طبية.

مستندات إصدار سجل أسرة ثانٍ

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قد حددت الإجراء المطلوب من المواطنين لإصدار سجل أسرة ثانٍ.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن عبر حساب “العناية بالعملاء”، قال فيه “ما هي المستندات المطلوبة لإصدار سجل أسرة ثانٍ؟”.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها “نأمل منك حجز موعد لتسجيل واقعة زواج وتجد جميع المتطلبات في تذكرة الموعد، نسعد بخدمتك”.