دشن الأخضر الأولمبي تدريباته في معسكره الإعدادي المقام بالإمارات، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا للمشاركة في بطولة دبي الدولية.

الأخضر الأولمبي يبدأ معسكره:

ويخوض الأخضر الأولمبي معسكرًا حتى يوم 30 من شهر مارس الجاري، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

وأجرى منتخب السعودية تحت 23 عامًا، حصته التدريبية على ملعب جبل علي، تحت إشراف سعد الشهري مدرب المنتخب والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين لياقية وتكتيكية.

ويلاقي الأخضر الأولمبي كل من؛ أوزبكستان، العراق، على أن يخوض مباراة ثالثة لتحديد المراكز في بطولة دبي الدولية التي تضم إلى جانبه وجانب العراق وأوزبكستان، منتخبات الإمارات، قطر، اليابان، الصين، تايلاند، فيتنام، وكرواتيا.

كأس آسيا 2022:

وستُقام منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا، حيث تستضيف مدينتا طشقند وقرشي في أوزبكستان البطولة خلال الفترة من 1 حتى 19 من شهر يونيو المقبل.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس آسيا 2022، والتي تضم كلًّا من؛ العراق، الكويت وأستراليا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).