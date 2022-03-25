ذكر الإعلامي وليد الفراج أن تصنيف المنتخب السعودي في قرعة كأس العالم 2022 بـ قطر، لن يتغير حيث سيكون الأخضر بالتصنيف الرابع عند سحب القرعة.

#وليد_الفراج: #المنتخب_السعودي 🇸🇦سيكون بالتصنيف الرابع بقرعة المونديال ويحتاج عدد من نقاط التقييم ليكون بالمستوى الثالث حتى الفوز على الصين و استراليا لن يجعل الأخضر بالتصنيف الثالث .. هذه المرة نريد مشاركة وتميز

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/mpRcha7b9e — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 24, 2022

تصنيف الأخضر كما هو:

وقال الفراج: “تصنيف الأخضر سيكون بالمستوى الرابع، ولن ينتقل إلى الثالث حتى لو كنا فزنا على الصين وهزمنا أستراليا”.

وتابع الفراج: “يجب أن نقدم مستويات مميزة ومشاركة جيدة أفضل من مونديال 2018”.

يذكر أن الأخضر كان تأهل لنهائيات كأس العالم بعد فوز المنتخب الياباني أمس على المنتخب الأسترالي بهدفين دون رد، صباح أمس الخميس.

موعد قرعة كأس العالم:

جدير بالذكر أن قرعة كأس العالم سوف تنطلق عصر الجمعة المقبلة.

وفي وقت سابق، رفعت اللجنة المنظمة لـ بطولة كأس العالم 2022 في قطر، اليوم علم المملكة في كورنيش الدوحة العاصمة القطرية، وذلك بعد تأهل المنتخب السعودي لـ بطولة المونديال للمرة السادسة في تاريخه.

ونشر الحساب الرسمي لـ وكالة الأنباء القطرية عبر “تويتر” لحظة رفع علم المملكة على الكورنيش في العاصمة القطرية، مع رفع العلم الياباني الذي تأكد تأهله للمونديال مع الأخضر أمس.