أنهى الأخضر، بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، مساء الاثنين، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهة منتخب أستراليا، مساء الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة في ختام تصفيات كأس العالم 2022.

وزير الرياضة يدعم لاعبي الأخضر:

وحضر وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل تدريبات الأخضر، لتحفيز اللاعبين.

والتقى الفيصل بلاعبي الأخضر قبل المران، نقل خلالها تهنئة القيادة بمناسبة التأهل إلى المونديال، وأكد على دعمه للجميع، وشدد على أهمية الاستمرار في تقديم المستويات الجيدة في المستقبل، مؤكدًا ثقته بالإمكانات التي يمتلكها اللاعبين.

ومن جانبه، قدم ياسر المسحل شكره وتقديره لوزير الرياضة، على الدعم الكبير واللامحدود الذي حظي به المنتخب السعودي طوال التصفيات الآسيوية مما ساهم في تحقيق الهدف.

كما سلم قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سلمان الفرج قميصًا تذكاريًّا لوزير الرياضة.

مناورة تكتيكة تجهز المنتخب السعودي:

وعلى الصعيد الميداني، أجرى الأخضر حصة تدريبية على ملعب الجوهرة المشعة، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يختتم رينارد المران بمناورة تكتيكية على منتصف مساحة الملعب.

وضمن المنتخب السعودي التأهل إلى نهائيات المونديال، قبل مباراته الماضية ضد الصين، وذلك بعد فوز اليابان على أستراليا، ولكن الصقور يطمح في الفوز لضمان الصدارة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).