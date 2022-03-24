ضمن الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2022، إلا أنه يسعى لمواصلة انتصاراته أمام الصين.

السعودية ضد الصين

وتترقب الجماهير مباراة السعودية ضد الصين، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ولكن الأخضر تأهل بعد فوز اليابان على أستراليا.

الأخضر يسعى للتأهل كمتصدر

ويُقدم منتخب السعودية الأول لكرة القدم أداء لافتًا مع رينارد، ما يحفزه للاستمرار في التألق، وتكليل مجهوده طوال مشواره في التصفيات الآسيوية، بالتأهل إلى مونديال 2022 كمتصدر مجموعته.

ومن المتوقع أن يبدأ رينارد مباراة السعودية ضد الصين اليوم بالقوة الضاربة، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الثلاث نقاط، لتأكيد تفوقه في التصفيات الحالية والصعود متصدرًا.

وسيواجه الأخضر، منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الأخيرة، والتي ستشهد حضورًا جماهيريًا، ما يحفز اللاعبين على تحقيق الفوز.