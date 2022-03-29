يستضف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الأسترالي، مساء اليوم عند الساعة الـ 9:00 مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة، وذلك ضمن مواجهات الجولة العاشرة والأخيرة من الدور الثالث بتصفيات المونديال.

ويدخل المنتخب السعودي هذه المواجهة، وهو يبحث عن صدارة المجموعة بعد تعادل المنتخب الياباني منذ قليل مع نظيره المنتخب الفيتنامي بهدف لكل فريق، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

عاملا الأرض والجمهور

ويتسلح الأخضر في مواجهة المنتخب الأسترالي، بعاملي الأرض والجمهور، ولم يتلق المنتخب السعودي أي هزيمة على أرضه في مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويقام اللقاء بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره المنتخب الأسترالي، على ملعب الجوهرة المشعة في حضور جماهيري كبير، من أجل احتفال الأخضر بتأهله عقب نهاية المباراة.

وخلال الـ 7 مواجهات الأخيرة على أرضه في تصفيات كأس العالم 2022، لم يتلق المنتخب السعودي أي هزيمة حيث فاز بجميع المواجهات، وكان آخر فوز على منتخب عمان بهدف نظيف.