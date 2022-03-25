سوف يستأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يوم غدٍ، برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًّا في جدة، ويستعد المنتخب لمواجهة منتخب أستراليا يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

تدريب الأخضر في الـ7 مساءً:

وسيجري “الأخضر” يوم غدٍ حصة تدريبية عند الساعة السابعة مساءً على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

ويبحث المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي، عن علاج مشكلة الفرص المهدرة للاعبي الأخضر، قبل مواجهة المنتخب الأسترالي الثلاثاء المقبل في تصفيات كأس العالم.

إهدار الفرص يؤرق رينارد:

وكان المنتخب السعودي أهدر أكثر من فرصة محققة لإحراز الهدف الثاني في شباك المنتخب الصيني أمس في الجولة التاسعة من التصفيات، عبر أحمد شراحيلي وسالم الدوسري.

وعلى الرغم من ضمان المنتخب السعودي التأهل للمونديال، لكنه سيسعى إلى الفوز على أستراليا لإنهاء التصفيات بالمركز الأول، مع وجود أمل لدى عشاق الأخضر بخسارة المنتخب الياباني أمام منتخب فيتنام، رغم صعوبة الأمر، خاصة أن المنتخب الياباني على الورق أقوى من منتخب فيتنام.