يطمح الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد للظهور بشكل مميز ضد الصين، وتحقيق الفوز لخطف بطاقة التأهل لمونديال 2022 رسميًا.

الأخضر يفوز على الصين بالإمارات

ويحتضن استاد الشارقة في الإمارات مباراة السعودية ضد الإمارات، مساء يوم غد الخميس، وذلك في إطار مواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وتُعد مواجهة الغد هي المباراة الرسمية الثانية التي تجمع المنتخبين في الإمارات، حيث تواجها ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 1996، وانتهت بفوز الأخضر على المنتخب الصيني بنتيجة 4/3.

ويملك الأخضر سجلًا مميزًا في مبارياته بالإمارات، حيث إن مواجهة الصين المقبلة رقم 36 التي يخوضها هناك، ونجح في تحقيق الفوز 16 مرة، وتعادل في 11 لقاء، فيما تلقى 9 هزائم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ترتيب مجموعة السعودية

وقبل مواجهات الجولة التاسعة، ينفرد الأخضر بصدارة المجموعة الثانية في التصفيات المونديالية برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن منتخب اليابان الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني.

ويحتل منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المركز الثالث برصيد 15 نقطة، يليه المنتخب العماني برصيد 8 نقاط، فيما تقع الصين في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وتتذيل فيتنام ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.