أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الشوط الأول من مباراة الصين متفوقًا بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

هدددددف!⚽

د45+1' الهدف الأول لـ منتخبنا الوطني عن طريق صالح الشهري

السعوديه 1 × 0 الصين #السعودية_الصين#قنوات_SSC pic.twitter.com/riFz5X3OjD — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 24, 2022

صالح الشهري يضرب التكتل الدفاعي الصيني

وبدأ الأخضر المباراة ضاغطًا بكل قوته لكن التكتل الدفاعي لـ المنتخب الصيني صمد أمام الهجمات السعودية.

ونجح صالح الشهري من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة الـ45 في إحراز الهدف الوحيد للأخضر بعد تمريرة متقنة من القائد سلمان الفرج.

الأخضر ضمن تأهله السادس قبل مواجهة الصين

وكان الأخضر ضمن تأهله السادس إلى نهائيات كأس العالم صباح اليوم، بعد فوز المنتخب الياباني على المنتخب الأسترالي في أستراليا بنتيجة هدفين دون رد.