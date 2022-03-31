أسفرت التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022، عن حجز 29 مقعداً في قطر، مع بقاء ثلاثة مقاعد شاغرة في انتظار فائز جديد للمشاركة بمونديال قطر، المقرر إقامته في مطلع نوفمبر المقبل وحتى منتصف ديسمبر.

ومن المقرر، أن تنطلق قرعة كأس العالم في الدوحة العاصمة القطرية غداً الجمعة .

التأهل السادس في تاريخ الأخضر

حسم المنتخب السعودي لكرة القدم صعوده لمونديال قطر 2022، بعد تصدر مجموعته برصيد 23 نقطة، بفوز تاريخي على أستراليا بملعب الجوهرة المشعة بهدف دون رد.

ويعتبر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أحد المنتخبات التي تنتظر قرعة كأس العالم، خاصة بعد التصنيفات التي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ظهر اليوم الخميس 31 مارس، حيث وقع الأخضر في التصنيف الرابع.

تصنيف قرعة كأس العالم في قطر

وضم المستوى الأول في تصنيف المنتخبات كلاًّ من، قطر ، والبرازيل، وبلجيكا، وفرنسا، والأرجنتين، وإنجلترا، وإسبانيا، والبرتغال، بينما ظهر في المستوى الثاني، المكسيك، وهولندا، والدانمارك، وألمانيا، وأوروجواي، وسويسرا، والولايات المتحدة، وكرواتيا

وجاء في المستوى الثالث، السنغال، وإيران، واليابان، والمغرب، وصربيا، وبولندا، وكوريا الجنوبية، وتونس، فيما حمل المستوى الرابع كلا من،الكاميرون، وكندا، والإكوادور، والسعودية، وغانا، الفائزين من مباراتي الملحق العالمي، والفائز من مباراة الملحق الأوروبي.