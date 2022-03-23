أنهى المنتخب السعودي، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب الصين مساء يوم غدٍ الخميس على “إستاد الشارقة الرياضي”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

رئيس اتحاد القدم يدعم الأخضر:

وحضر الحصة التدريبية، ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونائبه خالد الثبيتي، والأمين العام إبراهيم القاسم، وعضو مجلس الإدارة نعيم البكر.

وأجرى الأخضر تدريبه النهائي مساء اليوم على ملعب الشارقة الرياضي في الإمارات، تحت إشراف الفرنسي هيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وشارك اللاعب “فراس البريكان” في التدريبات الجماعية برفقة زملائه، كما، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر مساء اليوم فحص فايروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

المنتخب السعودي في الصدارة:

الجدير بالذكر، أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وإلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام. ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد “19 نقطة” من ثماني مواجهات.