كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات حالة الطقس في رمضان المقبل إن شاء الله، مشيرًا إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون حول المعدل على أغلب مناطق المملكة وتشمل المدينة المنورة وأعلى من المعدل على بعض الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

حالة الطقس المتوقعة

وقال المركز في بيان له إن معظم فترة شهر رمضان المبارك لهذا العام تقع ضمن شهر أبريل 2022 خلال فصل الربيع، متوقعًا أن تتأثر المنطقة الغربية من المملكة بكتلة هوائية مدارية دافئة ورطبة تترافق مع امتداد منخفض البحر الأحمر الحراري من الجنوب الغربي خلال شهر أبريل.

درجات الحرارة في رمضان

وتوقع المركز أيضًا أن يبدأ تأثير منخفض شبه الجزيرة العربية الحراري على الجزء الشرقي والجنوب الشرقي من المنطقة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستكون حول المعدل على كل من الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عدن وأعلى من المعدل على بحر العرب، متوقعا هطول الأمطار حول المعدل على أغلب مناطق المملكة، ويشمل ذلك المدينة المنورة، في حين تكون أعلى من المعدل في بعض الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.